Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in United Kingdom w DRW wynosi £152K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DRW. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£152K
Poziom
L1
Podstawa
£152K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
0 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w DRW in United Kingdom wynosi rocznie £247,598. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DRW dla stanowiska Analityk Danych in United Kingdom wynosi £119,156.

