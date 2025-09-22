Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Druva wynosi od ₹2.59M year dla Staff Software Engineer do ₹6.68M year dla Principal Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹4.59M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Druva. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
