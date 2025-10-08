Katalog firm
Dropbox
Dropbox Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States w Dropbox wynosi od $168K year dla IC1 do $854K year dla IC6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $325K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dropbox. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
IC1
Software Engineer (SWE)(Poziom początkujący)
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$368K
$209K
$129K
$29.2K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
Pokaż 3 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Dropbox, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Dropbox in United States wynosi rocznie $853,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dropbox dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States wynosi $313,000.

