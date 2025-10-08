Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in San Francisco Bay Area w Dropbox wynosi od $175K year dla IC1 do $626K year dla IC5. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $374K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dropbox. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Dropbox, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)