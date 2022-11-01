Katalog firm
Draup
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Draup Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Draup waha się od $2,289 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $21,689 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Draup. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Konsultant zarządzania
Median $9.6K
Inżynier oprogramowania
Median $21.7K
Księgowy
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analityk biznesowy
$14.1K
Rozwój biznesu
$3.8K
Analityk danych
$3.8K
Zasoby ludzkie
$3.1K
Marketing
$3.8K
Inwestor venture capital
$8.1K

Analityk

Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Draup to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $21,689. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Draup wynosi $3,798.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Draup

Powiązane firmy

  • Uber
  • Lyft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby