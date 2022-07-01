Katalog firm
Drata
Drata Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Drata wynosi od $101,584 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $242,676 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Drata. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Zasoby Ludzkie
$188K
Marketing
$173K
Projektant Produktu
$139K

Menedżer Projektu
$140K
Sprzedaż
$102K
Inżynier Oprogramowania
$243K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

