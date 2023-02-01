Katalog firm
Draper Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Draper waha się od $94,525 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier elektryk na dolnym końcu do $139,300 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Draper. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

Inżynier oprogramowania
Median $125K
Inżynier sprzętu
Median $110K
Inżynier mechanik
Median $125K

Inżynier elektryk
$94.5K
Kierownik programu
$139K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$129K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Draper to Kierownik programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $139,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Draper wynosi $125,000.

