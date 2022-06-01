Katalog firm
Dragos
Dragos Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Dragos waha się od $96,900 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $348,250 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Dragos. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $195K
Zasoby ludzkie
$96.9K
Projektant produktu
$215K

Analityk cyberbezpieczeństwa
$181K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$223K
Architekt rozwiązań
$348K
FAQ

Inne zasoby