DP World
DP World Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w DP World wynosi od ₹2.21M year dla SDE do ₹4.97M year dla Group SDE 2. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹4.08M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DP World. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
(Poziom początkujący)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pokaż 6 Więcej poziomów
₹13.94M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w DP World?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w DP World in India wynosi rocznie ₹6,635,935. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DP World dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹3,987,642.

