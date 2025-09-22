Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w DP World wynosi od ₹2.21M year dla SDE do ₹4.97M year dla Group SDE 2. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹4.08M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DP World. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
