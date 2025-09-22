Katalog firm
DP World
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

DP World Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in India w DP World wynosi ₹6.78M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DP World. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Mediana Pakietu
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹6.78M
Poziom
Senior
Podstawa
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹997K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w DP World?

₹13.94M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w DP World in India wynosi rocznie ₹11,170,115. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DP World dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹6,543,810.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla DP World

Powiązane firmy

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby