DP World Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń DP World waha się od $22,984 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje obsługi klienta na dolnym końcu do $108,463 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy DP World. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

Inżynier oprogramowania
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Menedżer produktu
Median $77.8K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $78.9K

Operacje obsługi klienta
$23K
Analityk danych
$46.6K
Projektant przemysłowy
$81.6K
Specjalista IT
$37.3K
Kierownik programu technicznego
$108K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$41.4K
FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в DP World, е Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $108,463. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DP World, е $51,808.

Inne zasoby