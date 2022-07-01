Katalog firm
Doxy.me
Doxy.me Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Doxy.me wynosi od $116,415 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing in United States na dolnym końcu do $181,398 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United Kingdom na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Doxy.me. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $179K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Marketing
$116K
Menedżer Produktu
$116K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$181K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Doxy.me jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $181,398. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Doxy.me wynosi $147,889.

Inne zasoby

