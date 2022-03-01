Katalog firm
Dow Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Dow waha się od $34,354 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $417,900 dla Analityk finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Dow. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $103K

Naukowiec badawczy

Inżynier mechanik
Median $125K

Inżynier produkcji

Inżynier chemik
Median $104K

Inżynier badawczy

Naukowiec danych
Median $164K
Księgowy
$72.6K
Inżynier biomedyczny
$107K
Analityk biznesowy
$103K
Rozwój korporacyjny
$95.7K
Analityk danych
$45.3K
Kierownik nauki o danych
$164K
Inżynier elektryk
$111K
Analityk finansowy
$418K
Inżynier sprzętu
$130K
Specjalista IT
$80.4K
Inżynier materiałowy
$139K
Projektant produktu
$34.4K
Menedżer produktu
$279K
Kierownik projektu
$116K
Sprzedaż
$80.6K
Architekt rozwiązań
$209K
Kierownik programu technicznego
$61.1K
FAQ

The highest paying role reported at Dow is Analityk finansowy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $417,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dow is $107,460.

