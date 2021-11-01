Katalog firm
DoubleVerify Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń DoubleVerify waha się od $67,609 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $340,290 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy DoubleVerify. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $208K
Menedżer produktu
Median $170K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $255K

Księgowy
$113K
Analityk biznesowy
$67.6K
Analityk danych
$108K
Naukowiec danych
$249K
Zasoby ludzkie
$113K
Projektant produktu
$194K
Kierownik projektu
$143K
Sprzedaż
$136K
Kierownik programu technicznego
$340K
Badacz UX
$111K
FAQ

The highest paying role reported at DoubleVerify is Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $340,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DoubleVerify is $142,722.

Inne zasoby