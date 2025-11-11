Katalog firm
Dotdash Meredith
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in United States w Dotdash Meredith wynosi $139K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dotdash Meredith. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Mediana Pakietu
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Łącznie rocznie
$139K
Poziom
Podstawa
$130K
Stock (/yr)
$0
Premia
$9.4K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Dotdash Meredith?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Dotdash Meredith in United States wynosi rocznie $164,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dotdash Meredith dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in United States wynosi $144,400.

Inne zasoby