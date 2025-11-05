Katalog firm
Dotdash Meredith
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Edmonton Metropolitan Region

Dotdash Meredith Inżynier Oprogramowania Pensje w Edmonton Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Edmonton Metropolitan Region w Dotdash Meredith wynosi CA$107K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dotdash Meredith.

Mediana Pakietu
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Łącznie rocznie
CA$107K
Poziom
Software Engineer 2
Podstawa
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$5.1K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region wynosi rocznie CA$190,068. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dotdash Meredith dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Edmonton Metropolitan Region wynosi CA$101,773.

Inne zasoby