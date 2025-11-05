Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Canada w Dotdash Meredith wynosi od CA$48.3K year dla Software Engineer 1 do CA$113K year dla Software Engineer 2. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$84.5K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dotdash Meredith. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
