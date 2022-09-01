Katalog firm
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Dotdash Meredith waha się od $80,400 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $162,180 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Dotdash Meredith. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $144K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $145K
Marketing
$141K

Operacje marketingowe
$141K
Projektant produktu
$162K
Kierownik projektu
$126K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$80.4K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$123K
The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Projektant produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

