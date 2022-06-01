Katalog firm
dormakaba
dormakaba Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń dormakaba waha się od $18,526 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier sprzętu na dolnym końcu do $170,056 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu.

$160K

Inżynier sprzętu
$18.5K
Specjalista IT
$147K
Projektant produktu
$70.4K

Inżynier oprogramowania
$89.4K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$170K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w dormakaba to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $170,056. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w dormakaba wynosi $89,367.

