Katalog firm
Domino Data Lab
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Domino Data Lab Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Domino Data Lab wynosi od $165,825 całkowitej rekompensaty rocznie dla Redaktor Techniczny na dolnym końcu do $497,376 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Domino Data Lab. Ostatnia aktualizacja: 10/14/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $208K
Menedżer Produktu
Median $240K
Analityk Danych
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Analityk Finansowy
$229K
Projektant Produktu
$191K
Rekruter
$229K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$497K
Architekt Rozwiązań
$171K
Redaktor Techniczny
$166K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Domino Data Lab, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Domino Data Lab jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $497,376. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Domino Data Lab wynosi $228,850.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Domino Data Lab

Powiązane firmy

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby