Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Menedżer Programu Technicznego Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in United States w Dollar Shave Club wynosi od $102K do $143K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dollar Shave Club. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$110K - $128K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$102K$110K$128K$143K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Dollar Shave Club?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w Dollar Shave Club in United States wynosi rocznie $142,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dollar Shave Club dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in United States wynosi $102,000.

