Dolby Laboratories Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Dolby Laboratories waha się od $87,720 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $537,300 dla Kierownik operacji biznesowych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Dolby Laboratories. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Naukowiec badawczy

Menedżer produktu
P3 $208K
P4 $265K
Kierownik operacji biznesowych
$537K

Rozwój biznesu
$400K
Naukowiec danych
$299K
Inżynier elektryk
$122K
Analityk finansowy
$249K
Inżynier sprzętu
$188K
Zasoby ludzkie
$87.7K
Specjalista IT
$250K
Marketing
$292K
Operacje marketingowe
$381K
Projektant produktu
$183K
Kierownik projektu
$116K
Sprzedaż
$151K
Inżynier sprzedaży
$208K
Architekt rozwiązań
$138K
Kierownik programu technicznego
$152K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Dolby Laboratories, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (25.00% rocznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Dolby Laboratories to Kierownik operacji biznesowych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $537,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Dolby Laboratories wynosi $208,158.

