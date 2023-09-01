Katalog firm
Dojo
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Dojo Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Dojo waha się od $66,060 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $154,726 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Dojo. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $129K

Inżynier oprogramowania full-stack

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $155K
Naukowiec danych
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Specjalista IT
$66.1K
Projektant produktu
$107K
Menedżer produktu
$117K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Dojoで報告された最高給の職種はKierownik inżynierii oprogramowaniaで、年間総報酬は$154,726です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Dojoで報告された年間総報酬の中央値は$111,917です。

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Dojo

Powiązane firmy

  • Snap
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Tesla
  • Google
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby