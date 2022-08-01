Katalog firm
Docket Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Docket wynosi od $29,039 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $69,301 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Docket. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Projektant Produktu
$29K
Menedżer Produktu
$39.8K
Inżynier Oprogramowania
$69.3K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Docket jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $69,301. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Docket wynosi $39,800.

