  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Oslo Region

DNV Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Oslo Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Oslo Region w DNV wynosi NOK 676K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DNV. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Łącznie rocznie
NOK 676K
Poziom
L1
Podstawa
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Premia
NOK 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w DNV in Greater Oslo Region wynosi rocznie NOK 902,220. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DNV dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Oslo Region wynosi NOK 675,840.

