DLL Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w DLL wynosi od $10,261 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $124,800 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników DLL. Ostatnia aktualizacja: 11/19/2025

Menedżer Produktu
Median $125K
Analityk Danych
$57.8K
Analityk Danych
$54.9K

Analityk Finansowy
$10.3K
Projektant Produktu
$99.5K
Menedżer Projektu
$86.6K
Inżynier Oprogramowania
$65.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w DLL jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $124,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DLL wynosi $65,822.

Inne zasoby

