DJI
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

DJI Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in China w DJI wynosi CN¥720K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DJI. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Łącznie rocznie
CN¥720K
Poziom
T3
Podstawa
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Premia
CN¥0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w DJI?

CN¥1.15M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w DJI in China wynosi rocznie CN¥1,863,298. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DJI dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in China wynosi CN¥719,500.

