Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Divisions Maintenance Group wynosi $192K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Divisions Maintenance Group. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
company icon
Divisions Maintenance Group
Senior Software Engineer
Cincinnati, OH
Łącznie rocznie
$192K
Poziom
Senior Engineer
Podstawa
$182K
Stock (/yr)
$0
Premia
$10K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
15 Lata
Jakie są poziomy kariery w Divisions Maintenance Group?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Divisions Maintenance Group in United States wynosi rocznie $248,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Divisions Maintenance Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $126,000.

Inne zasoby