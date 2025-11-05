Katalog firm
Direct Line Group
Direct Line Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater London Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Direct Line Group wynosi £55K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Direct Line Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£55K
Poziom
L3
Podstawa
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Premia
£3.1K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Direct Line Group in Greater London Area wynosi rocznie £72,857. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Direct Line Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater London Area wynosi £52,891.

Wyróżnione oferty pracy

