Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Direct Line Group wynosi £52.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Direct Line Group. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Direct Line Group
DevOps Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£52.8K
Poziom
B3
Podstawa
£52.8K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Direct Line Group in United Kingdom wynosi rocznie £72,761. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Direct Line Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £52,821.

