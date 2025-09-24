Katalog firm
Direct Line Group
Direct Line Group Menedżer Analityki Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in United Kingdom w Direct Line Group wynosi od £120K do £174K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Direct Line Group. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£136K - £157K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£120K£136K£157K£174K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

£121K

Jakie są poziomy kariery w Direct Line Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w Direct Line Group in United Kingdom wynosi rocznie £173,504. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Direct Line Group dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in United Kingdom wynosi £119,558.

