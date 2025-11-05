Katalog firm
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Austin Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area w Dimensional Fund Advisors wynosi $151K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dimensional Fund Advisors. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Łącznie rocznie
$151K
Poziom
Senior
Podstawa
$132K
Stock (/yr)
$0
Premia
$19K
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Dimensional Fund Advisors?
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area wynosi rocznie $155,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dimensional Fund Advisors dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area wynosi $102,500.

