DigitalOnUs Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w DigitalOnUs wynosi od $58,729 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $80,400 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników DigitalOnUs. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $58.7K
Architekt Rozwiązań
$80.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w DigitalOnUs jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $80,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DigitalOnUs wynosi $69,564.

