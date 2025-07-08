Katalog firm
Digit Insurance
Digit Insurance Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Digit Insurance wynosi od $7,225 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $18,426 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Digit Insurance. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Analityk Danych
Median $18.4K
Inżynier Oprogramowania
$7.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Digit Insurance jest Analityk Danych z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $18,426. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Digit Insurance wynosi $12,825.

Inne zasoby

