  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Porto District

Devoteam Inżynier Oprogramowania Pensje w Porto District

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Porto District w Devoteam wynosi €27.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Devoteam. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Devoteam
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Łącznie rocznie
€27.3K
Poziom
Lead Consultant
Podstawa
€27.3K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Devoteam in Porto District wynosi rocznie €41,839. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Devoteam dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Porto District wynosi €21,543.

