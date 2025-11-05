Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Germany w Deutsche Telekom wynosi od €41.1K year dla Junior Software Engineer do €131K year dla Principal Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Germany year wynosi w sumie €66.5K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deutsche Telekom. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
