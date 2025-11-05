Katalog firm
Deutsche Bahn
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Rhine-Main Area

Deutsche Bahn Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Rhine-Main Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Rhine-Main Area w Deutsche Bahn wynosi €65.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deutsche Bahn. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Łącznie rocznie
€65.1K
Poziom
L2
Podstawa
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Premia
€1K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area wynosi rocznie €106,746. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Deutsche Bahn dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Rhine-Main Area wynosi €60,513.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Deutsche Bahn

Powiązane firmy

  • Snap
  • Intuit
  • PayPal
  • DoorDash
  • Stripe
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby