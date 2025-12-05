Katalog firm
Descript
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Badacz UX

  • Wszystkie pensje Badacz UX

Descript Badacz UX Pensje

Średnia całkowita rekompensata Badacz UX in United States w Descript wynosi od $167K do $233K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Descript. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$180K - $210K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$167K$180K$210K$233K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Badacz UX zgłoszeń w Descript aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Descript?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Badacz UX oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Badacz UX w Descript in United States wynosi rocznie $233,240. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Descript dla stanowiska Badacz UX in United States wynosi $166,600.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Descript

Powiązane firmy

  • Netflix
  • Flipkart
  • Databricks
  • Amazon
  • Roblox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/descript/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.