Descript
Descript Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Canada w Descript wynosi od CA$102K do CA$142K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Descript. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$80.1K - $97K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$73.8K$80.1K$97K$103K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Descript?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Descript in Canada wynosi rocznie CA$142,490. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Descript dla stanowiska Analityk Danych in Canada wynosi CA$101,954.

