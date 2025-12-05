Katalog firm
Depop
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Depop Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United Kingdom w Depop wynosi od £51.5K do £73.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Depop. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Projektant Produktu zgłoszeń w Depop aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Depop?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Depop in United Kingdom wynosi rocznie £73,252. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Depop dla stanowiska Projektant Produktu in United Kingdom wynosi £51,525.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Depop

Powiązane firmy

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.