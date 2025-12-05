Katalog firm
DePaul University
Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in United States w DePaul University wynosi od $42K do $57.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DePaul University. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$45.5K - $54K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42K$45.5K$54K$57.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w DePaul University in United States wynosi rocznie $57,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DePaul University dla stanowiska Asystent Administracyjny in United States wynosi $42,000.

