Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Prawny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Prawny in United States w Department of Veterans Affairs wynosi od $125K do $177K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Department of Veterans Affairs. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$142K - $168K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$125K$142K$168K$177K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Prawny w Department of Veterans Affairs in United States wynosi rocznie $177,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Department of Veterans Affairs dla stanowiska Prawny in United States wynosi $124,740.

