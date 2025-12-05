Katalog firm
Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Department of Homeland Security wynosi od $115K do $168K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Department of Homeland Security. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$132K - $151K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$115K$132K$151K$168K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Department of Homeland Security?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Department of Homeland Security wynosi rocznie $167,560. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Department of Homeland Security dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi $115,020.

