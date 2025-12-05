Katalog firm
Dentsu
Dentsu Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w Dentsu wynosi od ₹2.08M do ₹2.95M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dentsu. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$26.8K - $31.8K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$23.6K$26.8K$31.8K$33.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Dentsu?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Dentsu in India wynosi rocznie ₹2,947,634. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dentsu dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹2,076,160.

Inne zasoby

