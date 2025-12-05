Katalog firm
Dentsu
Dentsu Rozwój Biznesu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rozwój Biznesu in Russia w Dentsu wynosi od RUB 3.51M do RUB 4.92M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dentsu. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$49.6K - $57.7K
Russia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Dentsu?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rozwój Biznesu w Dentsu in Russia wynosi rocznie RUB 4,920,539. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dentsu dla stanowiska Rozwój Biznesu in Russia wynosi RUB 3,514,671.

Inne zasoby

