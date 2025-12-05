Katalog firm
Dentons
Dentons Prawny Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dentons. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$128K - $154K
Singapore
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$119K$128K$154K$163K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Dentons?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Prawny w Dentons in Singapore wynosi rocznie SGD 210,054. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dentons dla stanowiska Prawny in Singapore wynosi SGD 153,919.

