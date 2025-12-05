Katalog firm
DENSO
DENSO Inżynier Elektryk Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Elektryk in United States w DENSO wynosi od $103K do $150K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DENSO. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$118K - $135K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$103K$118K$135K$150K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w DENSO?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Elektryk w DENSO in United States wynosi rocznie $149,860. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DENSO dla stanowiska Inżynier Elektryk in United States wynosi $102,870.

Inne zasoby

