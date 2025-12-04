Katalog firm
Denodo
Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in United States w Denodo wynosi od $150K do $218K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Denodo. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$170K - $198K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$150K$170K$198K$218K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Denodo?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Denodo in United States wynosi rocznie $217,770. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Denodo dla stanowiska Sprzedaż in United States wynosi $150,060.

Inne zasoby

