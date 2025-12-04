Katalog firm
DeNA
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Cyberbezpieczeństwa

  • Wszystkie pensje Analityk Cyberbezpieczeństwa

DeNA Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w DeNA wynosi od ¥4.23M do ¥5.91M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DeNA. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$30.8K - $37.3K
Japan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Cyberbezpieczeństwa zgłoszeń w DeNA aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w DeNA?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Cyberbezpieczeństwa oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w DeNA wynosi rocznie ¥5,908,532. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DeNA dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi ¥4,227,657.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla DeNA

Powiązane firmy

  • Pinterest
  • Spotify
  • Lyft
  • Snap
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dena/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.