Średnia całkowita rekompensata Szef Sztabu in United States w Democratic National Committee wynosi od $113K do $161K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Democratic National Committee. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$129K - $153K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$113K$129K$153K$161K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Szef Sztabu w Democratic National Committee in United States wynosi rocznie $161,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Democratic National Committee dla stanowiska Szef Sztabu in United States wynosi $113,400.

